Дорожньо-транспортна пригода сталася в суботу, 18 червня, у центрі міста.

Як повідомили в обласному управлінні Національної поліції, на вулиці Замковій водій позашляховика “Мерседес” наїхав на ногу пішоходу.

Потерпілий із травмою стопи звернувся у травмпункт.

“В травмпункт із травмою стопи звернувся тернополянин. Чоловік заявив, що водій автомобіля марки Mercedes-Benz GL 500, виїжджаючи на вулицю Замкову, допустив наїзд на його ногу. Триває слідство й встановлюються усі деталі даної автопригоди”, – повідомили у поліції.