У найближчий час у Тернопільській громаді пройде ряд офіційних спортивно-масових заходів, які включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України.

Про умови їх проведення говорили на засіданні міського оперативного штабу 16 квітня.

Півфінальний матч Кубка України з футболу на Тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича відбудеться 21 квітня о 16.00. Гра пройде між командою «Агробізнес» з Волочиська та київським «Динамо». Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області Віталій Гірський запропонував під час його проведення дотримуватися вимог Постанови Головного санітарного лікаря України та обмежити кількість глядачів до 25% від загальної кількості посадкових місць.

– На території нашої громади незабаром заплановано провести ряд спортивно-масових заходів, які включені у календарний план спортивних заходів України, – повідомив Валерій Кравчук, заступник начальника управління розвитку спорту та фізичної культури. – Це чемпіонат України з греко-римської боротьби, з баскетболу, з футболу серед команд дитячо-юнацької футбольної ліги, півфінал кубку України з футболу. Всі заходи будуть проведені за умов суворого дотримання протиепідемічних заходів. Відповідні листи надішлемо організаторам цих заходів. Також підтримуємо пропозицію щодо присутності на півфіналі Кубку України з футболу 25% глядачів.

Зазначені пропозиції учасники штабу підтримали та прийняли відповідні рішення. Організатори півфінального матчу Кубка України з футболу повинні: дотримуватися усіх санітарно-протиепідемічних вимог, передбачених чинним законодавством; обмежити кількість глядачів – не більше 25% від загальної кількості посадкових місць, передбачених для глядачів; продавати квитки в режимі онлайн з обов’язковим визначенням конкретних місць у відповідних секторах та огородити місця, що не будуть використовуватися, сигнальною стрічкою.

Для вболівальників, які планують відвідати цю спортивну подію у міській раді нагадують про необхідність перебувати на території стадіону у засобах особистого захисту, дотримуватися соціальної дистанції та користуватися антисептиками.

Відповідно до раніше прийнятих рішень міського оперативного штабу, на території Тернопільської громади заборонено проводити всі масові (розважальні, спортивні, соціальні, рекламні та інші) заходи. Дозволено проводити офіційні спортивні заходи, включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів. Вони мають проходити в закритих приміщеннях без глядачів та в обмеженій кількості глядачів (не більше 50 %) на відкритих спортивних спорудах за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних вимог та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників.