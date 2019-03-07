У Тернополі посеред вулиці помер чоловік. ВІДЕО
Неподалік торгового центру “Орнава” помер мешканець Підгаєцького району.
Як повідомляє телеканал Тернопіль 1, чоловік був 1958 року народження. За словами медиків, він скаржився на біль у грудній клітці, відтак стало зле і він втратив свідомість. Очевидці одразу ж викликали швидку, намагались реанімувати потерпілого.
Через 30 хвилин після приїзду карети швидкої допомоги, медики констатували біологічну смерть.
У Тернополі на вул.Живова раптово помер чоловік
У Тернополі на вул.Живова раптово помер чоловікНеподалік торгового центру "Орнава" помер мешканець Підгаєцького району. Чоловік був 1958 року народження. Як розказали медики, він скаржився на біль у грудній клітці, відтак стало зле і він втратив свідомість. Очевидці одразу ж викликали швидку, намагались реанімувати потерпілого.Через 30 хвилин після приїзду карети швидкої допомоги, медики констатували біологічну смерть.
Опубліковано Т1 Новини Середа, 6 березня 2019 р.
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