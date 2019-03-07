У Тернополі посеред вулиці помер чоловік. ВІДЕО

07/03/2019 0
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Неподалік торгового центру “Орнава” помер мешканець Підгаєцького району.

Як повідомляє телеканал Тернопіль 1, чоловік був 1958 року народження. За словами медиків, він скаржився на біль у грудній клітці, відтак стало зле і він втратив свідомість. Очевидці одразу ж викликали швидку, намагались реанімувати потерпілого.

Через 30 хвилин після приїзду карети швидкої допомоги, медики констатували біологічну смерть.

У Тернополі на вул.Живова раптово помер чоловік

У Тернополі на вул.Живова раптово помер чоловікНеподалік торгового центру "Орнава" помер мешканець Підгаєцького району. Чоловік був 1958 року народження. Як розказали медики, він скаржився на біль у грудній клітці, відтак стало зле і він втратив свідомість. Очевидці одразу ж викликали швидку, намагались реанімувати потерпілого.Через 30 хвилин після приїзду карети швидкої допомоги, медики констатували біологічну смерть.

Опубліковано Т1 Новини Середа, 6 березня 2019 р.

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