У Тернополі побільшає автобусів, які курсують до овочевого ринку

На автобусному маршруті №37, який курсує у напрямку «Овочевий ринок – Східний», буде збільшено кількість одиниць транспорту.

Про це повідомляють у міській раді.

З 1 липня буде збільшено кількість рейсів та одиниць транспорту з овочевого ринку на вул. Андрея Шептицького до масиву «Східний» з 07.10 год. по 16:30 год. Всього на маршруті вдень буде виконуватись 17 рейсів.

Рейс на маршруті здійснює наступні зупинки: Овочевий ринок, Центральний ринок, 13 школа, вул. Шпитальна, вул. Князя Василя Костянтина Острозького, Лікарня швидкої допомоги, Міський стадіон, Обласна лікарня, вул. Слівенська, вул. Антіна Манастирського, Пожежна частина, 14 школа, просп Степана Бандери, ВАТ «Зелене господарство», Римокатолицький костел, Обласна лікаря, Міський стадіон, Центральна бібліотека, Міська поліклініка №1, вул. Андрея Шептицького, Овочевий ринок.

Розклад руху автобусного маршруту №37 додається.

До слова, відстежити рух громадського транспорту можна у мобільному додатку «е-Тернопіль» з допомогою сервісу «Де транспорт», який можна завантажити Android або на iOS.