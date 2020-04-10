У Тернополі почали масово тестувати на коронавірус сімейних лікарів, педіатрів та працівників спецтранспорту.

Масове тестування розпочали з працівників підвищеної зони ризику: сімейних лікарів, педіатрів, а також працівників спецтранспорту. Для цього у Тернополі є 3000 експрес-тестів.

Також сімейні лікарі і педіатри зможуть одразу на виклику протестувати ймовірного хворого на COVID-19 і отримати результат протягом кількох хвилин, повідомляють у Тернопільському міському штабі щодо боротьби з коронавірусом.

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