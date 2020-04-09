За ніч в Тернопільському ОЛЦ лабораторно підтвердили коронавірус ще у 24-х жителів області.

Про це повідомив Суспільному лікар-епідеміолог ОЛЦ Володимир Паничев.

Серед інфікованих – 19 жителів Монастириського району, 3 – Теребовлянського, 1 – Тернопільського та 1 – Підгаєцького. Усього коронавірус виявили в 193-х людей на Тернопільщині.

Наразі ці нові випадки в статистику МОЗу не включені, сказав Володимир Паничев:

“Ми отримали результати наших нічних досліджень. У нас додається ще 24 випадки – лабораторно підтверджені. Стосовно жінки старшого віку, яка померла, то вона захворіла 25-го числа. Звернулась за медичною допомогою 6-го квітня. 6-го квітня була госпіталізована. Матеріал був доставлений вчора, я підкреслюю – тільки вчора був доставлений до лабораторного центру. Вночі він був досліджений і отриманий позитивний результат на COVID-19. Що стосовно того чоловіка, водія з Монастириського району, який помер – термінове повідомлення було отримане вчора о 17-й годині вечора. Матеріал доставлений сьогодні. Матеріал буде досліджуватися. Жінка пізно звернулася за медичною допомогою. По суті, на 10-й день захворювання. Окрім того – вік цієї жінки свідчив про те, що вона входить до групи вікового ризику. На жаль, при ковіді є поняття груп вікового ризику, і ми постійно про це говоримо, і є групи професійного ризику. Другий чоловік, який зараз помер, і не підтверджений на цей момент діагноз – він відносився і до групи професійного ризику, і до групи вікового ризику”.

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