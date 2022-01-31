1 122 нових випадків COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині сьогодні.

За інформацією обласного центру контролю хвороб, протягом доби вірусологи провели 1945 ПЛР-досліджень. Відтак хворобу виявили у більш, ніж кожного другого протестованого.

Попри зростання показника захворюваності, летальність має тенденції до зниження. Епідеміологи пояснюють це специфікою штаму, який поширюється.

“Епідемічна ситуація в області розцінюється як неблагополучна і продовжує ускладнюватися. Для об’єктивної оцінки ситуації показовими є наступні критерії: перше — утримання на високому рівні інтенсивного показника на сто тисяч населення у порівнянні із загальнодержавним, у нас перевищення в області — в 1,1 рази; перевищення коефіцієнту виявлення випадків інфікування, граничне значення 20%, перевищення щотижневого показника, захворюваність більша, ніж у два рази, порівняно з попередніми показником. Зростання показників захворюваності особливо серед окремих контингентів населення — діти медики, освітяни, наявність значної кількості діючих вогнищ. За два тижні поспіль відмічається динаміка до зростання кількості випадків. Однак простежується незначне зниження кількості летальних випадків”, – зазначив заступник директора обласного центру контролю хвороб Юрій Дементьєв.

За інформацією МОЗ, захворюваність на COVID-19 зберігатиметься на високому рівні. Стабілізацію епідемічної ситуації прогнозують наприкінці зими.