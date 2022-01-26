Майже дев’ятсот людей сьогодні на Тернопільщині отримали позитивний тест на COVID-19.

Про це повідомили в обласному центрі контролю хвороб. Втім, протягом доби не зареєстрували жодного летального випадку.

Медики переконані, що зараз домінує штам Омікрон, який більш контагіозний. Втім, він до летальності призводить рідше.

“Цей підйом захворюваності у нас був прогнозованим, щось на кшталт цього ми бачили минулого року. Однозначно вплинуло на нинішній стан захворюваності те, що ми пережили Новорічні та Різдвяні свята. Активність спілкування людей була досить значна, люди виїжджали на відпочинок, відвідували один одного в гостях, ми спостерігаємо зараз наслідки цього. Ще одна причина — наявність нового штаму вірусу Омікрон. Цей штам надзвичайно контагіозний, маємо небезпеку під час спілкування, більший ризик зараження. Але він не дає такої кількості летальних випадків серед населення”, – каже заступник директора обласного центру контролю хвороб Юрій Дементьєв.

За прогнозами МОЗ, нова хвиля коронавірусу протримається на Тернопільщині щонайменше місяць. У разі подальших ускладнень епідситуації, регіону загрожує червона зона епідемічної небезпеки.