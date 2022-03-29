У тернопільських школах навчається вже більше 900 учнів, які приїхали до нас з інших регіонів. Про це розповіла начальниця управління освіти і науки міськради Ольга Похиляк.

– У навчальних закладах Тернополя триває дистанційне навчання,- каже Ольга Похиляк. – Учні з числа внутрішньо переміщених осіб мають змогу зареєструватися і навчатися разом з нашими учнями. Для цього батькам необхідно подати заяву на ім’я директора школи та інші документи при наявності. Станом на 25 березня вже є 914 учнів, тоді як на 11 березня їх було 89. Ще 39 учнів тут проживають, але підключилися до своїх шкіл у Києві та інших містах. Є ще 11 учнів, які продовжують навчання у наших училищах. При відновленні очного навчання у нас достатньо місць у школах, маємо змогу прийняти дітей із сімей переселенців. Зможемо забезпечити усіх підручниками. Також збираємо підручники і художню літературу для, хто виїхав у Польщу. Більше 90% дітей, які виїхали з Тернополя закордон зараз навчаються дистанційно разом з учнями свого класу. Є такі що не виходять на зв’язок, і є такі, але їх небагато, батьки яких написали заяви і вже не планують повертатись до Тернополя.

Ольга Похиляк також повідомила, що роботу дитячих садочків у місті поки що не планують відновлювати. Адже зараз безпека дітей на першому місці.