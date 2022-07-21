Цього року у школах дозволено навчання за змішаною формою – очне або дистанційне. Як відбуватиметься навчання у кожному конкретному закладі залежить від наявності у ньому захисної споруди, а також від вибору батьків.

Про це під час брифінгу Ради оборони Тернопільської області повідомив голова ТОВА Володимир Труш.

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– В цьому році дозволене змішане навчання, ніхто нікого не заставлятиме навчатися тільки офлайн, – сказав Володимир Труш. – Це буде залежати від самого закладу – чи проходить він по всіх вимогах щодо захисних споруд, і від батьків – чи хочуть вони, щоб діти вчилися офлайн. Батьки можуть написати заяву на ім’я директора про домашню або сімейну форму навчання, і будуть сформовані класи, де діти будуть вчитися в режимі онлайн. В області є 1388 освітніх закладів і 650 з них вже перевірено. З них 55% мають право працювати офлайн. Також з 1 вересня в кожному навчальному закладі буде працювати тривожна кнопка для виклику поліції охорони. Це для безпеки дітей і дотримання правопорядку. Плануємо ще встановити в кожній школі відеокамери, щоб батьки мали можливість спостерігати за перебуванням дітей у школі. Вирішуємо ще чи будуть вони в навчальних класах, але в коридорах і загальних приміщеннях будуть.

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Міський голова Сергій Надал нагадав, що на ремонт сховищ і укриттів в школах громади з бюджету виділили понад 24,5 мільйона гривень. Зокрема, активні роботи з облаштування укриттів зараз тривають у трьох школах: 17-ій, 15-ій, 14-ій. У 14-ій воно практично готове, а в двох інших роботи планують завершити до 20 серпня.