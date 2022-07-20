На Тернопільщині 40-45% батьків учнів підтримують дистанційну форму навчання. Лише 9% підтримує заняття в очному форматі. Такі результати опитування, проведеного у соціальних мережах.

Органи місцевого самоврядування провели опитування щодо форми навчання в закладах Тернополя та області, – повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. За її словами, більшість батьків розглядають дистанційну форму навчання.

«Місто Тернопіль та область провели опитування щодо освітнього процесу, в якому форматі має він відбуватися. Більше частина батьків розглядає дистанційну форму навчання, якщо говорити у відсотках, це орієнтовно 40-45% батьків, які бачать дистанційну форму навчання, очне навчання на сьогодні розглядає лише 9%, це ті батьки, які хочуть, щоб їхні діти відвідували заклади освіти. Дивлячись на ситуацію, яка виникатиме в нас на території Тернопільської області, рішення прийматиметься щодо початку освітнього процесу і формату навчання лише з 25 серпня», – зазначила Ольга Хома.

Додамо, Міністерство освіти і науки України пропонує розпочати навчальний рік у школах з 1 вересня. Очно навчатися зможуть лише у тих школах, де облаштовані укриття.