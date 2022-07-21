На Тернопільщині 160 шкіл не мають жодних сховищ.

Про це повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. За її словами, такі заклади розпочнуть навчальний рік в онлайн-форматі.

Наразі в навчальних закладах області перевіряють укриття. Відтак 56% шкіл готові працювати в очному форматі.

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«Понад 60% закладів освіти уже перевірили на Тернопільщині. Станом на сьогодні 56% готові до початку навчального процесу офлайн. Окрім цього, є заклади, яким надали методичні рекомендації щодо виправлення помилок та закупівлі усього необхідного для укриття. Понад 160 навчальних закладів не мають власного сховища, а також приміщень поблизу, які можна було би використати як укриття. Тому вони розпочнуть освітній процес онлайн. Державна служба з надзвичайних ситуацій, перевіряючи укриття, надає методичні рекомендації, які місцеві органи влади можуть виконати до 1 вересня, потім запросити знову комісія на перевірку, і вони нададуть акт щодо погодження освітнього процесу в офлайн-форматі. Є заклади освіти, яким надали методичні рекомендації щодо виправлення помилок», – зазначила Ольга Хома.

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Додамо, органи місцевого самоврядування провели опитування щодо форми навчання в закладах Тернополя й області. Більшість батьків розглядають дистанційну форму навчання (40-45%), очне навчання підтримують лише 9% батьків. Проте, рішення щодо того як розпочнеться навчальний рік приймуть лише 25 серпня.