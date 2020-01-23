Міський голова Сергій Надал підписав розпорядження про кадрові зміни в оновленій структурі Тернопільської міської ради.

З 20 січня при Тернопільській міській раді створено Відділ діджиталізації та програмування, який очолив Андрієшин Андрій Михайлович і управління транспортних мереж та зв’язку під керівництвом Вітрука Олега Павловича.

З метою приділення більше уваги питанням сім’ї та молоді, було прийнято рішення про поділ управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту на:

– управління розвитку спорту та фізичної культури під керівництвом Крутя Миколи Миколайовича;

– управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей під керівництвом Білінської Христини Володимирівни.

Зі слів міського голови Сергія Надала, оновлення структури Тернопільської міської ради допоможе активно впроваджувати інновації у сфері діджиталізації та впровадження інноваційних сервісів, які зроблять процес отримання послуг у місті простішим, а також активніше розвивати напрямки професійного спорту та фізичної культури, приділити особливу увагу питанням молоді та сім’ї, а також розробити єдину дорожньо-транспортну мережу, що забезпечуватиме зручні і безпечні транспортні зв’язки з усіма функціональними зонами міста.