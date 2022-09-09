У боях за звільнення Балаклії Харківської області загинув мешканець села Прошова Ярослав Качуровський.
Про важку втрату повідомив голова Великогаївської громади Олег Кохман.
“Жорстока війна знову забрала життя військового з Великогаївської громади: нашого Героя – Ярослава Михайловича Качуровського (04.08.1994 р.н.)
Корінний житель с. Прошова Великогаївської громади, турботливий батько та чоловік.
Повномасштабне російське вторгнення змусило Ярослава покинути роботу і піти до лав ЗСУ. Захищати свою родину та Батьківщину.
Але 6 вересня при виконанні бойового завдання поблизу Балаклії (Харківська обл.) – загинув.
Доброзичливий, чесний, завжди готовий допомогти – таким його пам’ятають і пам’ятатимуть сусіди, знайомі, друзі, сім’я та Великогаївська громада.
Висловлюю щирі співчуття дружині Тетяні, донечці Катрусі, батькам та усій родині. Всією громадою поділяємо ваш біль та сумуємо разом з вами.
Герої не вмирають, вони стають нашими Янголами-захисниками!
Вічна пам’ять та вічна слава Герою!”.
Про час прибуття тіла загиблого бійця повідомимо згодом.
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