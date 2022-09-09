У боях за звільнення Балаклії Харківської області загинув мешканець села Прошова Ярослав Качуровський.

Про важку втрату повідомив голова Великогаївської громади Олег Кохман.

“Жорстока війна знову забрала життя військового з Великогаївської громади: нашого Героя – Ярослава Михайловича Качуровського (04.08.1994 р.н.)

Корінний житель с. Прошова Великогаївської громади, турботливий батько та чоловік.

Повномасштабне російське вторгнення змусило Ярослава покинути роботу і піти до лав ЗСУ. Захищати свою родину та Батьківщину.

Але 6 вересня при виконанні бойового завдання поблизу Балаклії (Харківська обл.) – загинув.

Доброзичливий, чесний, завжди готовий допомогти – таким його пам’ятають і пам’ятатимуть сусіди, знайомі, друзі, сім’я та Великогаївська громада.

Висловлюю щирі співчуття дружині Тетяні, донечці Катрусі, батькам та усій родині. Всією громадою поділяємо ваш біль та сумуємо разом з вами.

Герої не вмирають, вони стають нашими Янголами-захисниками!

Вічна пам’ять та вічна слава Герою!”.

Про час прибуття тіла загиблого бійця повідомимо згодом.

Читайте також:

ЗСУ звільняють Харківщину від окупантів: українські прапори замайоріли над цілою низкою населених пунктів. ВІДЕО

“Віддав своє життя за кожного з нас”: у Миколаївській області загинув тернополянин Артур Шараськін

На війні загинув ще один боєць із Великих Гаїв: йому було лише 29 років

Сотні людей востаннє провели Героя до рідного дому: у селі біля Тернополя зустріли тіло загиблого бійця. ФОТО