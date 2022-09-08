“Віддав своє життя за кожного з нас”: у Миколаївській області загинув тернополянин Артур Шараськін

Ще один тернополянин загинув, захищаючи Україну від загарбників.

У Миколаївській області поліг Артур Шараськін. Захиснику було 36 років.

Трагічну звістку повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Ще одна важка втрата для нашого міста. Захищаючи Україну на Миколаївщині, загинув тернополянин Шараськін Артур Володимирович (30.10.1985 р.н.) Співчуваємо рідним! Вічна пам’ять нашому Герою!”, – написав очільник міста.

Артур Шараськін народився 30 жовтня 1985 року у с. Колки Рівненської області. Навчався в Настасівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів. У 2022 році вступив до Західноукраїнського національного університету на факультет економіки та управління.

“Патріот віддав своє життя за кожного з нас, захищаючи Україну на Миколаївщині. Низько схиляємо голову у скорботі й висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким. Пам’ять про Героя житиме вічно!”, – ідеться у зверненні з приводу втрати колишнього студента на сторінці ЗУНУ.