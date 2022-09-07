Вчора у Великих Гаях, що біля Тернополя, зустріли тіло загиблого бійця ДУК “Правий сектор” Ігоря Боція.
Востаннє до рідного дому Героя провели сотні жителів Великогаївської громади. У будинку батьків відбулася панахида, розповів голова громади Олег Кохман.
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Нагадаємо, життя військового обірвалось у суботу, 3 вересня, поблизу Бахмута Донецької області.
Чин похорону відбудеться сьогодні, 7 вересня, на Микулинецькому кладовищі.
Вічна пам’ять Герою!