На війні загинув ще один боєць із Великих Гаїв: йому було лише 29 років

Ще один Герой із Великих Гаїв віддав життя за Україну.

У запеклих боях загинув Богдан Жук. Йому було лише 29 років.

Трагічну звістку повідомив голова громади Олег Кохман.

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“Знову важка втрата для нашої громади.

Від рук російських окупантів загинув наш земляк – Богдан Олегович ЖУК (22.09.1992р.н.).

Богдан – родом з Великих Гаїв, одружений у с. Прошова. З перших днів війни став на захист нашої країни.

Висловлюю найщиріші співчуття маленькій донечці, дружині, батькам та усій родині.

Деталі поховання повідомимо згодом.

Кращі з кращих віддають свої життя за Україну.

Вічна пам‘ять Герою України!”, – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Тернопільщина прощається із ще один бійцем із Великих Гаїв – Ігорем Боцієм.