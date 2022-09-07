Ще один Герой із Великих Гаїв віддав життя за Україну.
У запеклих боях загинув Богдан Жук. Йому було лише 29 років.
Трагічну звістку повідомив голова громади Олег Кохман.
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“Знову важка втрата для нашої громади.
Від рук російських окупантів загинув наш земляк – Богдан Олегович ЖУК (22.09.1992р.н.).
Богдан – родом з Великих Гаїв, одружений у с. Прошова. З перших днів війни став на захист нашої країни.
Висловлюю найщиріші співчуття маленькій донечці, дружині, батькам та усій родині.
Деталі поховання повідомимо згодом.
Кращі з кращих віддають свої життя за Україну.
Вічна пам‘ять Герою України!”, – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні Тернопільщина прощається із ще один бійцем із Великих Гаїв – Ігорем Боцієм.