Українські військові продовжують контрнаступ на Харківщині
Українські військові в рамках свого контрнаступу на Харківському напрямку змогли вибити ворога принаймні з частини міста Балаклія та підняти прапор над Балаклійською міськрадою. Фото опублікував нардеп Юрій Мисягін, передає 5 Канал.
При цьому, важливо зазначити, що Балаклійська міськрада знаходиться в західній частині міста, тож, можливо, бої за місто можуть тривати, а російські військові тимчасово можуть залишатися в межах міста.
Окрім того, Юрій Мисягін повідомив про звільнення на Харківщині сіл Синіха та Сенькове, а також селища Іванівка.
Також у мережі з’явилося відео підняття українського прапора над населеним пунктом Волохів Яр, що знаходиться на північний схід від Балаклії.
Андрій Цаплієнко також опублікував відео підняття українського прапора у Борщівці, на схід від Балаклії.
Слава нашим Героям! Слава Україні!