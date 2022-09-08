ЗСУ звільняють Харківщину від окупантів: українські прапори замайоріли над цілою низкою населених пунктів. ВІДЕО

Українські військові продовжують контрнаступ на Харківщині

Українські військові в рамках свого контрнаступу на Харківському напрямку змогли вибити ворога принаймні з частини міста Балаклія та підняти прапор над Балаклійською міськрадою. Фото опублікував нардеп Юрій Мисягін, передає 5 Канал.

При цьому, важливо зазначити, що Балаклійська міськрада знаходиться в західній частині міста, тож, можливо, бої за місто можуть тривати, а російські військові тимчасово можуть залишатися в межах міста.

Окрім того, Юрій Мисягін повідомив про звільнення на Харківщині сіл Синіха та Сенькове, а також селища Іванівка.

Також у мережі з’явилося відео підняття українського прапора над населеним пунктом Волохів Яр, що знаходиться на північний схід від Балаклії.

Андрій Цаплієнко також опублікував відео підняття українського прапора у Борщівці, на схід від Балаклії.

Слава нашим Героям! Слава Україні!