У Тернопільській області в їдальні, де отруїлися 27 курсантів професійного коледжу з посиленою військовою підготовкою, виявили мезофільні аеробні мікроорганізми, сальмонелу, стафілокок та кишкову паличку.

Про це повідомила пресслужба обласного управління Держпродспоживслужби, повідомляє ТСН.

Із 25 учнів, яких госпіталізували, у вісьмох виявлено норовірус, у двох – норовірус та стафілокок і у чотирьох – стафілокок. Крім того, норовірус виявлено у трьох працівників харчоблоку. Їх тимчасово відсторонили від роботи.

За даними лабораторних досліджень харчових продуктів і готових страв, які відібрала на харчоблоці коледжу, в капусняці виділено мезофільні аеробні мікроорганізми, у гороховому пюре – сальмонелу та стафілокок, а в салаті з буряка – бактерії кишкової палички.

Фахівці також взяли 20 змивів з технологічного обладнання та інвентаря. Так, у 19 виявили бактерії групи кишкової палички та стафілокок.

Епідрозслідування досі триває. Остаточних результатів всіх досліджень ще немає.

Як повідомлялося, 19 лютого до інфекційного відділення лікарні на Тернопільщині потрапили одразу 27 курсантів професійного коледжу з посиленою військовою підготовкою. Юнаки, віком від 15 до 18 років, мешкали в гуртожитку. Симптоми у всіх одинакові – нудота та блювота.