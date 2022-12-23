Для дітей військовослужбовців організували свято в Тернопільському академічному українському драматичному театрі ім. Т. Шевченка. Актори виступили для маленьких відвідувачів з новорічною виставою «Весела подорож».

Переглянути виставу прийшло пів тисячі дітей разом зі своїми батьками.

«Дитині сподобалося. Вистава була досить хорошою. Адже йшлося про дружбу, віру, добро, надію на краще. Приємне затишне свято. Нашим дітям, та й нам, зараз дуже потрібні такі добрі емоції. Вдячні всім, хто долучився до організації», – каже тернополянка Олеся Гулик.

До дітей на свято завітали представники військової адміністрації. Вони привітали усіх присутніх та подякували військовослужбовцям, які захищають Україну, за їх мужність і відданість. По завершенню свята діти отримали м’які іграшки, а також солодкі подарунки.