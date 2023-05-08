Заморозки йдуть на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, регіон перебуватиме в південно-західній периферії антициклону. Відтак очікується прохолодна без істотних опадів погода.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 9 травня у краї буде хмарно з проясненнями. Обійдеться без істотних опадів, вітер північно-східний, 7 – 12 м/с.

Вночі передбачають до 5 градусів морозу.

«Вівторок в Україні буде знову із заморозками. Заморозки очікуються найближчої ночі у західних областях. Протягом дня 9-го травня температура повітря становитиме в більшості областей України +11+14 градусів. Словом, травень вирішив спробувати кардинально інший синоптичний стиль. На щастя, хоч з “луком” не експериментує – бузок, каштани, півонії деревні, нарциси і решта пречудових квітучих гардеробних травневих комплектів. Нестрімке, проте все ж потепління, розпочнеться з 12-го травня, з п’ятниці», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

Отже, протягом тижня у краї зберігатиметься прохолодна погода. Періодично можливі дощі, а вночі температурні показники опускатимуться до мінусових. Тепла радять чекати з вихідних.