Тернополянин на бусі протаранив автомобіль, який зупинився на світлофорі

Дорожньо-транспортна пригода трапилася у п’ятницю, 8 липня, близько 20 години у селищі Велика Березовиця.

За попередніми даними, 29-річний житель Тернополя, керуючи мікроавтобусом Mercedes-Benz, не врахував дорожню обстановку та в’їхав в попутній автомобіль «Ford», який зупинився на червоний сигнал світлофора.

У результаті зіткнення травми отримала 33-річна пасажирка автомобіля «Ford».

В учасників дорожньо-транспортної пригоди відібрали зразки крові на вміст алкоголю.

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).