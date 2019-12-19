Минулого місяця у Тернополі та області придбали 80 нових автомобілів. Кожна з цих машин в середньому коштувала $29 тис.

Сума витрат у регіоні склала $2 млн. Найпопулярнішою маркою у регіоні було Renault, яких зареєстрували 14 авто на суму $200 тис. Також попитом користувалися Toyota і Kia, – повідомляє сайт з продажу автомобілів RST.ua. Серед авто B-класу тернополяни найчастіше купували Renault Sandero. Найпопулярніша модель у C-класі – Renault Logan MCV. Загалом, на Тернопільщині за місяць придбали лише 20 легковиків. Решта авто – позашляховики, поміж яких найбільше продажів отримав ВАЗ 2121.

Загалом, минулого місяця українці придбали 8,5 тис нових автомобілів на суму $270 млн. Порівняно з листопадом минулого року продажі виросли на 20%. Серед цих авто були й «люксові» авто. Так, українці придбали два Mercedes S-Class Maybach по $240 тис, два Bentley Bentayga по $300 тис і три Rolls Royce Cullinan по $450 тис. Нагадаємо, у жовтні в Тернополі та області придбали понад 90 нових автомобілів. Це на 33% більше, ніж у жовтні минулого року.