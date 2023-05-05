Українці, які народили дитину під час тимчасового перебування за кордоном, можуть подати заяву на виплату від держави дистанційно.

Про це повідомила директорка обласного департаменту соцзахисту Оксана Смолій. За її словами, Уряд спростив надання соціальної виплати батькам новонароджених дітей, які виїхали за кордон через повномасштабне вторгнення Росії.

Кабінет Міністрів України прийняв постанову щодо надання окремих видів грошової допомоги, зокрема соціальних виплат на дітей батькам, які через війну виїхали за кордон. Згідно з постановою, мати зможе отримувати українську допомогу на дитину в країні, де вона отримала тимчасовий прихисток.

«Жінки, які народили за кордоном, могли лише після повернення в Україну отримати допомогу впродовж року після народження дитини, адже для цього вимагалася фізична присутність матері чи батька. Потрібно було особисто звернутися до органів соціального захисту населення. Підтримана Урядом новація передбачає можливість надсилати одним із батьків, який тимчасово перебуває за кордоном, заяву на призначення допомоги до органу соціального захисту в Україні за своїм зареєстрованим місцем проживання. Разом із заявою потрібно надіслати документи, що засвідчують народження дитини, таким чином мати зможе отримати українську допомогу на дитину в країні, де вона отримала тимчасовий прихисток», – каже Оксана Смолій.

Додамо, розмір державної грошової допомоги при народженні дитини не змінився. Загалом допомога становить 41 тис. 280 грн. 10 тис. 320 грн. виплачують одразу, а потім нараховуватимуть протягом 36 місяців по 860 грн.