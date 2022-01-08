На Тернопільщині передбачають снігопади.

За прогнозами синоптиків, через проходження атмосферних фронтів місцями в області можливі значні опади, на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Відтак у краї оголосили штормове попередження.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, на Тернопільщину йдуть атмосферні фронти з південного сходу. Відтак у краї вночі та в першій половині дня 9 січня очікуються несприятливі погодні умови: вночі та вдень спостерігатимуться опади у вигляді мокрого снігу. На дорогах спостерігатиметься ожеледиця.

“Зустрічаємо завтра сильний сніг! Можливі сильні опади! Відповідно: налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, можлива ожеледь. Температура повітря в більшості областей України вночі -2-6 градусів, вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Перша половина наступного тижня принесе в Україну істотні морози”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За словами синоптиків, такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, що відповідатиме І жовтому рівню небезпечності.