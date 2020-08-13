У міністерстві охорони здоров’я України розробили нові критерії до зонування регіонів щодо епідемічної небезпеки.

Зокрема, експерти об’єднали показники кількості випадків і динаміки захворюваності. Відтепер саме це визначатиме приналежність території до зеленої, жовтої чи червоної зони.

Відповідна ініціатива буде винесена на розгляд Кабміну, – заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Він сподівається, що це зробить критерії зонування регіонів щодо епідемічної небезпеки більш зрозумілими.

«Нові зміни до карантину — це оптимальна форма нової реальності, щоб карантинні обмеження були максимально комфортними для українців і при цьому забезпечували стримування коронавірусу. Ми вирішили зробити ще зручнішими та зрозумілішими критерії, за якими визначається територіальна приналежність регіону до зони небезпеки: червоної, помаранчевої, жовтої чи зеленої. Йдеться про динаміку захворюваності та кількість випадків захворювання, і ми пропонуємо об’єднати це в один показник – і рахувати, виходячи з кількості нових випадків на 100 тис. населення за попередні 14 днів. Це зрозуміліший показник».

Тернопіль наразі перебуває у жовтій зоні епідемічної небезпеки. Відповідне рішення прийняли на засіданні державної комісії з ТЕБ та НС 7 серпня. На території «жовтої» зони діють вимоги, такі як у «зеленій» – це захисні маски в громадських місцях, у кінотеатрах і театрах має бути не більше 50 відсотків відвідувачів і перевезення пасажирів у громадському транспорті лише на сидячих місцях. Окрім цього, заборонено відвідувати стаціонарні соціальні установи.

Софія Романська

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