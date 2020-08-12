Три спалахи коронавірусу в організованих колективах активні на Тернопільщині.

Зокрема, поширився COVID-19 у Петриківському геріатричному пансіонаті, Чортківській філії підприємства «СЕ Борднетце Україна» і “Тернопільводоканалі”. А загалом від початку епідемії в області зафіксовано дев’ять спалахів, з яких шість подолано.

У лікарнях області з підтвердженим діагнозом коронавірусу перебуває близько ста п’ятдесяти людей, з них у важкому стані — три десятки осіб. За словами начальника управління охорони здоров’я області Володимира Богайчука, майже дві сотні осіб — з підозрами на COVID-19.

“Майже 90% хворих на коронавірус — з пневмоніями, перебігає хвороба у важкому стані. Також маємо значну кількість хворих на амбулаторному лікуванні, працюють сімейні лікарі. Маємо одного важкого хворого по геріатричному центрі, у нього окрім коронавірусної інфекції — перелом стегна, інші супутні патології. Вчора ми перевели його у стаціонарне відділення наших лікувальних закладів. Пансіонат перебуває на ізоляції. Щодо ситуації в Чорткові, лабораторно підтверджено 33 випадки захворювання у філії ТОВ «СЕ Борднетце Україна». У приміщенні проведено дезінфекцію. Посилено протиепідемічні заходи. У КП «Тернопільводоканал» – 10 лабораторно підтверджених випадків”.

Епідеміологи проводять розслідування щодо діючих спалахів коронавірусу на Тернопільщині. Вони припускають, що COVID-19 поширився через нехтування санітарно-епідемічними нормами.

Софія Романська

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