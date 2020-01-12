Штрафи до 170 тисяч гривень загрожують власникам авто на європейській реєстрації.

У 2020-му році вступив в дію відповідний закон. Відтак водіїв не розмитнених автомобілів можуть оштрафувати.

Парламентарі у 2019-му році не встигли розглянути новий законопроект щодо легалізації євроблях. Відтак, вступив в дію закон, прийнятий попередньою владою.

«З січня не користуються своїм автомобілем на європейській реєстрації. Не хочу ризикувати. Не знаю, чи будуть штрафувати, але нас просили обмежити користування, поки Парламент не прийме нового закону», – каже житель Кременецького району, власник авто на європейській реєстрації Іван Козачук.

Відповідно до закону, власникам нерозмитнених автомобілів загрожують штрафи до 170 тисяч гривень і конфіскація. Втім, механізму стягнення штрафів наразі не має, – повідомили у Патрульній поліції області.

За неофіційною інформацією, між поліцією та ГО «Автоєвросила» діє домовленість про тимчасове непритягнення до відповідальності, поки Верховна Рада не розгляне нового закону про розмитнення.

Додамо, на Тернопільщині впродовж пільгового періоду було оформлено близько п’яти тисяч євроблях. Однак на іноземних номерах залишаються десятки тисяч автомобілів, власники яких чекають від нової влади закону про доступне розмитнення.

Софія Романська