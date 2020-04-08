Одноденну зарплату на премії медикам вирішили віддати тернопільські вчителі.

Благодійну ініціативу освітяни приурочили до Великодня. Вони планують зібрати для лікарів, медсестер, санітарів, які допомагають хворим на коронавірус, по десять тисяч гривень.

“У той час, як більшість людей перебуває на карантині, медики працюють, наражаючи себе та своїх рідних на небезпеку. Бачимо, що багато з них вже встигли заразитися коронавірусом у результаті того, що мусили надавати допомогу хворим. Таким чином ми хочемо проявити свою повагу і вдячність, а також показати, що ми цінуємо їхню працю, хочемо, щоб вона гідно оплачувалася”, – каже вчителька англійської мови Ганна Василик.

Благодійну ініціативу у Тернополі вирішили підтримати і вихователі дошкільних закладів, викладачі коледжів, професійно-технічних закладів, – зазначає голова профспілки працівників освіти і науки міста Тернополя Валентина Кухар. Кожен педагог приймає рішення щодо участі в акції добровільно.

“Це ініціатива і рішення самих освітян. У Тернополі вже досить багато педагогів зголосилося. Лікарі сьогодні жертвують собою та своїм здоров’ям заради пацієнтів. Щоб показати свою вдячність, ми хочемо віддати одноденний заробіток. Вважаємо їхню працю сьогодні надзвичайно важливою, неоціненною в такі непрості часи”.

Додамо, у Тернополі вчителі заробляють в середньому від двохсот до чотирьохсот гривень у день. В період карантину їм виплачують повну заробітну плату.

Софія Романська

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