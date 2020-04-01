ДАВАЙТЕ ЗАПОЧАТКУЄМО «ЧЕЛЕНДЖ» У ТЕРНОПОЛІ: СКАЖЕМО ДЯКУЮ ТИМ, ХТО ПРАЦЮЄ, РИЗИКУЮЧИ ЖИТТЯМ!🔷 Я закликаю усіх тернополян казати «дякую» людям, які незважаючи на карантин, ризикуючи здоров’ям, продовжують працювати. Скажіть «дякую» продавцю у магазині, провізору в аптеці, кондуктору на спецрейсі… Лише одне слово, яке подарує стільки добра та позитивних емоцій!🔷 Дякую усім, хто залишаєтеся вдома, і тим, хто слідкує за дотриманням карантину в Тернополі. Бережіть себе, своїх дітей і батьків.