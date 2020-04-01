Тернополян закликають висловити подяку тим, хто працює, незважаючи на ризик заразитися коронавірусом.
Із такою ініціативою виступив міський голова Тернополя Сергій Надал.
“Закликаю усіх тернополян казати “Дякую!” людям, які незважаючи на карантин, ризикуючи здоров’ям, продовжують працювати”, – сказав він у зверненні, адресованому мешканцям Тернопільської громади.
Скажіть “Дякую!” продавцю у магазині, провізору в аптеці, кондуктору на спецрейсі. Лише одне слово, яке подарує стільки добра та позитивних емоцій!
“Дякую усім, хто залишаєтеся вдома, і тим, хто слідкує за дотриманням карантину в Тернополі! Бережіть себе, своїх дітей і батьків!”, – ідеться у зверненні Сергія Надала.
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