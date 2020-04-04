У час карантину люди мають дбати про власне здоров’я й не забувати тих, хто перебуває у зоні ризику, бо українці завжди демонстрували свою єдність.

На цьому наголосив депутат Тернопільської обласної ради від ВО «Свобода» Василь Чашка у прямому ефірі програми «Аргументи» на телеканалі «Тернопіль 1».

– На прикладі багатьох країн, у тому числі Китаю, Італії, Іспанії, ми побачили, що жорсткі карантинні умови і свідомість громадян, незважаючи на велику смертність, довела до згасання піку хвороби. Якщо в нас держава на центральному рівні не може забезпечити засобами захисту і створити сприятливі умови для належного виконання роботи медичних працівників, то ми маємо ставитися до медиків з лояльністю. Вони, як і наші солдати на сході України, перебувають на передовій. Різниця в тому, що на війні люди бачать ворога, а під час всесвітньої пандемії його не видно, він може бути повсюди. Мабуть, карантин – єдине, що допоможе Україні побороти епідемію, – зазначив Василь Чашка.

Свободівець також подякував усім громадянам, які дотримуються правил карантину.

– Дякую тим жителям міста й області, які дотримуються карантину, самоізоляції. Піклуючись про себе, не забувайте й про людей похилого віку та самотніх. Допоможіть їм, чим можете. Ми, українці, – єдині. Нас не ділять на певні соціальні прошарки. У цьому випадку, як і в 2014 році, нас об’єднала біда. І повинні її подолати, – додав Василь Чашка.