Десять тисяч гривень доплати щомісяця отримають тернопільські медики, які працюють з хворими на коронавірус.

Про це повідомив на брифінгу міський голова Сергій Надал.

Кошти виплатять з бюджету громади.

Уряд передбачив удвічі збільшити зарплати лікарів у період пандемії COVID-19. Додаткові доплати у розмірі 10 000 грн. пообіцяли усім медичним працівникам у Тернополі.

«Ми вирішили із власних коштів громади медичним працівникам, які працюють із хворими на коронавірус, виплачувати щомісяця додатково 10000 гривень кожному. Доплати отримають лікарі, медсестри і молодші медичні сестри у лікарні швидкої медичної допомоги, третій міській лікарні, міській дитячій лікарні, працівники медуніверситету, які лікують хворих на COVID-19 у міських медзакладах. Дякую щиро нашим медикам від себе особисто та від імені усієї нашої громади! Ми всі у молитві просимо Вам здоров’я і сили. Дякую благодійникам, які також піклуються про наших медиків і допомагають лікарням», – зазначив Сергій Надал.

Додамо, в інфекційному відділені Тернопільської лікарні швидкої допомоги звільнилося 8 працівників. Серед них – 3 медсестри та 5 санітарок. Наразі є потреба у лікаря-інфекціоністах, а також і в молодших медичних працівниках. Відтак в місті продовжують шукати волонтерів для роботи з хворими на коронавірус.

Софія Романська

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