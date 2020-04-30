Через значну кількість матеріалів на ПЛР-дослідження в обласному лабораторного центрі утворюється черга.

Про це повідомив на засіданні міського оперативного штабу епідеміолог Володимир Паничев. Відтак лікарі змушені визначати першочерговість відбору матеріалів.

Результати ПЛР-тестів повинні бути готовими протягом 48 годин — такі вимоги МОЗ. Втім, через значний наплив матеріалів, лабораторія не справляється.

«Ситуація з лабораторними дослідженнями по кількості доволі складна. Минулої доби ми отримали 372 матеріали для лабораторного дослідження. Бригади працюють з напруженням. Змушений говорити, що ми відчуваємо досить великий наплив матеріалу і теж би хотілося звернутися до всіх, щоб люди з розумінням ставилися до попереджень. При такій ситуації ми будемо змушені визначати першочерговість відбору матеріалів на дослідження. Звичайно, це в першу чергу будуть люди з підозрами, а також зі складними захворюваннями. Решта пацієнтів будуть йти у другу чергу. Тому я прошу ставитися з розумінням до такої ситуації», – наголосив Володимир Паничев.

Нагадаємо, у Тернополі за кошти міського бюджету планують придбати власний ПЛР-апарат. Наразі в місті шукають лікарів, які зможуть робити відповідні дослідження.

Софія Романська

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