“Такого більше не буде”: після загибелі бійця з Тернопільщини у парламенті обіцяють вдосконалити мобілізацію

У парламентському комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки працюють над удосконаленням мобілізаційних заходів в Україні.

Про це в коментарі «Укрінформу» розповів представник президента в парламенті Федір Веніславський.

За його словами, на засіданні оборонного комітету були всі керівники найвищого рівня, які відповідають за мобілізаційні заходи. Вони з’ясовували, чому виникають ситуації, коли людину одразу після призову на службу направляють на фронт. Веніславський не уточнив, про який випадок ідеться, ймовірно — про призовника з Тернопільщини, пише Громадське.

«Ці питання ми взяли на контроль. Такого точно більше не буде. Винні будуть притягнені до відповідальності», — зазначив Веніславський.

Він додає, що зараз комітет працює над удосконаленням мобілізації, зокрема розробляє законодавчі зміни, які сприятимуть врегулюванню питання видачі повісток військовозобов‘язаним переселенцям, які наразі вимушено проживають не за місцем постійної реєстрації.

Що робити, якщо вас відправили на передову без підготовки?

Маляр каже, що якщо вас без навичок володіння зброєю та підготовки направили на передову, то про це потрібно повідомити на телефони гарячої лінії Міноборони: 0-800-500-410, 0-800-500-442 та 044-454-44-99.

Для того, щоб оперативно розібратись і вжити заходів, необхідно назвати ім’я та прізвище мобілізованої людини, номер військової частини, у яку її скерували, та який ТЦК СП відправив.

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