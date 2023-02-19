“Випадок не є системним”: у військкоматі прокоментували загибель бійця, якого відправили на фронт непідготовленим

Місцеві волонтери та активісти у соцмережах повідомили про загибель на Донбасі тернополянина Богдана Покітка. За їхніми даними, йому лише за місяць до цього вручили повістку та без належної підготовки відправили одразу на Донецький напрямок.

Загибель Покітка підтвердив мер Тернополя Сергій Надал та територіальний центр комплектування й соціальної підтримки (ТЦК) Тернопільської області, передає BBC Україна.

ТЦК (колишній військкомат) підтверджує дані волонтерів, що 12 лютого Покітка, якого незадовго до цього призвали до лав збройних сил, перевели до нового місця проходження служби, де він “загинув внаслідок бойових дій” через чотири дні, 16 лютого.

Місцева волонтерка Оксана Огородник стверджує, що загиблому вручили повістку близько місця тому – це начебто зробили на зупинці громадського транспорту у Тернополі та примусово доставили чоловіка до місцевого ТЦК.

Вона пише, що він не проходив жодного навчання в навчальних частинах та на полігоні, до цього в армії не служив.

“Як можна відправити людину на передову без професійних навичок, практики та підготовки? – обурюється вона. – Пройшов місяць від вручення повістки. Ганьба всім відповідальним особам – це буде на вашій совісті”.

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У коментарях під її постом мер Тернополя Сергій Надал також пообіцяв звернутися до відповідних органів, щоб вони провели перевірку.

Військовий оглядач Юрій Бутусов повідомив у фейсбуці, що до нього звернулася родина загиблого. За його даними, Покітку було 33 роки, він був підприємцем, його рідний брат також служить в ЗСУ.

Повістку чоловіку начебто вручили 16 січня, він пройшов медогляд і 18 січня став солдатом ЗСУ.

“11 лютого Покітко отримав наказ висуватись на Донбас у бойову частину. Він не відмовився, на відміну від деяких інших, попри відсутність навичок. Про те, що на фронт посилають непідготовленого бійця у Тернопільскому військкоматі, звичайно, знали. І тим не менше, Богдана відправили на війну”, – пише Бутусов.

14 лютого Покітко зателефонував колегам по роботі, сказав, що перебуває у Слов’янську і тепер буде служити в 10-тій гірсько-штурмовій бригаді. За два дні він загинув.

“Богдан був вмотивованим та чесним громадянином, і якби він отримав хоча б мінімальну підготовку, він міг би стати якісним бійцем, сержантом, – пише Бутусов. – Родина Богдана Покітко вимагає встановити, яка конкретно посадова особа Тернопільского військкомату ухвалила рішення направити непідготовлену людину на передову, що призвело майже миттєво до загибелі”.

19 лютого ТЦК оприлюднив у фейсбуці заяву, в якій пообіцяв провести службову перевірку, “за результатами якої буде встановлено осіб, які відповідали за підготовку та навчання особового складу”.

“Такий випадок, який стався з солдатом Б. Покітком, не є системним. Командування військових частин бойового складу приділяє велику увагу навченості воїнів, оскільки це запорука збереження їхнього життя і життя тих, хто поруч”, – йдеться в заяві.

У ТЦК закликають “дочекатись завершення службової перевірки, результати якої будуть оприлюднення найближчими днями”.

В останні тижні в Україні почали масово роздавати повістки, які зобов’язують чоловіків з’явитися до центрів комплектації та стати на облік або ж оновити дані про себе.

Працівники військкоматів, з якими спілкувалася ВВС News Україна, стверджують, що йде планова мобілізація, а пожвавлення роздачі повісток пов’язане з формування резерву.

Водночас частина людей після такого оновлення інформації та встановлення на облік незабаром вже були мобілізовані. Також надходили скарги на те, що повістки роздають масово, в неочікуваних місцях, наприклад, в громадському транспорті посеред міста.

У коментарі ВВС News Україна секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що роздача повісток дозволяє поставити на облік військовозобов’язаних та сформувати резерв. Він також зазначив, що мобілізація в Україні не припинялася від початку повномасштабного нападу Росії 24 лютого 2022 року.

“Щоб розуміти, що в разі необхідності, що на них держава може розраховувати. Чи всі вони мають йти на фронт? Ні. На фронт будуть йти ті, які підготовлені, на фронт будуть іти ті, які будуть оснащені, навчені”, – заявив він.