У Тернопільській спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері Західного регіону зареєстрували кримінальне провадження щодо загибелі військовослужбовця Богдана Покітка.

Про це Суспільному повідомила речниця Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону Юлія Шевченко.

“20 лютого за вказаним фактом зареєстрували кримінальне провадження за статтею 425 ККУ. Це недбале ставлення до військової служби. Спецпрокурори встановлюють причетність осіб, імовірна недбалість яких призвела до тяжких наслідків. Максимальний термін покарання, передбачений санкцією статті, – від 5 до 8 років позбавлення волі”, – каже речниця Юлія Шевченко.

Нагадаємо, військовий отримав повістку на початку січня, був призваний до війська 18 січня, а 31 січня склав присягу. 12 лютого 33-річного Богдана перевели до нового місця проходження служби, де він загинув внаслідок бойових дій 16 лютого.

Військовий з Тернополя Богдан Покітко загинув на передовій менше ніж через місяць після призову. Територіальний центр комплектування проводить службову перевірку, щоб встановити відповідальних за підготовку та навчання особового складу.