Упродовж тижня на Тернопільщині рівень захворюваності на ГРВІ та грип зріс майже утричі.

Наразі зареєстровано понад шість тисяч хворих, повідомила на прес-конференції завідувач відділу обласного лабораторного центру Марія Павельєва. Серед хворих – найбільше дітей.

На Тернопільщині поширюються віруси грипу А, а також Н1N1, що вважається особливим небезпечним. Загалом по Україні від наслідків грипу померло 11 людей, зазначила Марія Павельєва. Тернопільщина належить до регіонів з найбільшою кількістю хворих.

«Епідеміологічна ситуація стає неблагополучною. Показники захворюваності перевищують середні. Ми проводимо протиепідемічні заходи. Наразі призупинено навчальний процес у закладах Чортківського району. При завершенні цього періоду будемо вирішувати, чи його продовжувати. Якщо в класі хворіє 20% учнів, тоді навчальний заклад може приймати рішення про призупинення навчального процесу. Наразі це зроблено в окремих класах трьох шкіл Тернопільської області».

Додамо, цього тижня у більшості шкіл області розпочався семестр після Різдвяних канікул. Втім, через ГРВІ та грип чимало класів пішли на вимушені канікули. Ймовірно, їх продовжать і наступного тижня.

Софія Романська