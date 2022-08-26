На Тернопільщині триває так звана хода прочан московського патріархату до Почаївської Лаври. У деяких населених пунктах люди не пропускають “ходоків”, відтак утворюються сутички.

Учасників ходи перевіряють на блокпостах, які діють в області.

«Ми багато людей перевірили. Деякі громадяни перевірялися поліцією та СБУ щодо можливих зв’язків з ворогом, роботи проти України. Були окремі сутички з місцевим населенням, які були проти проведення цієї ходи через території населених пунктів. На сьогодні процес контрольований. Не допущено масових заворушень. Забороненої символіки не було, триколорів не було. Були окремі стрічки з блакитними кольорами, білі стрічки були, забороненої символіки не було», – запевнив начальник Нацполіції області Олександр Богомол.

Нагадаємо, сьогодні депутати обласної ради прийняли звершення до Верховної Ради щодо заборони діяльності Московського Патріархату. До початку сесії під стінами обласної ради жителі Тернопільщини влаштували мітинг із такою вимогою.

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