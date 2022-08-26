Сьогодні, 26 серпня, у Тернополі під будівлею облдержадміністрації зібралися небайдужі тернополяни, аби привернути увагу влади до УПЦ МП.

Вони вимагають заборонити діяльність московського патріархату на Тернопільщині, пише “Файне місто”.

Станом на 9 годину ранку на мітинг прийшли близько 20 людей, більшість – жінки.

“Я тут перш за все, щоб сказати, що я проти тощо, щоб в Тернополі і в Тернопільській області існували всі церкви московського патріархату. Чому у мене написано: “Досить підтримувати московський патріархат”? Тому, що вже минуло 6 місяців, як почалась війна. В нас досі існують ці церкви і мені незрозуміло, чому? Я проти не тих людей, які там моляться, вірять в ту церкву, але я проти того, щоб в нас існувало що-небудь, пов’язане з росією – країною-агресором, які вбивають наших людей. Я вважаю, що в нас не повинно існувати цієї церкви. Я розумію, що цей законопроект має прийняти Верховна Рада, але на рівні міста – це можна якось вирішити, хоча б на період війни закрити цю церкву”, – каже мітингувальниця Іра.

Учасників обурює, чому в області досі діє московський патріархат, тоді як в Україні так довго триваає війна.

“На мою думку, московський патріархат – це прямий спонсор війни, адже кожна свічка, яка поставлена у церкві московського патріархату – це куля в грудях наших солдатів. Мені досі дивно, що пройшов пів року війни, а ще ці церкви діють у нашому місті і області, а влада ніяк не збирається, щоб вирішити це питання“, – ділиться мітингувальниця Надія.

Що каже влада

Згодом до мітингувальників вийшли начальник Нацполіції Тернопільщини Олександр Богомол і голова ТОВА Володимир Труш. Керівник поліції зазначив, що зупинити ходу неможливо, бо це 5000 людей. Блокпости вони обходять, зайшли з іншої області, на яку наша не не має впливу.

Він нагадав, що загалом масові заходи заборонені і кількох людей звідти затримали, але конкретної кількості не озвучили.

“500 чоловік може бути на території лаври. Ми зверталися до духовенства Почаєва, монастиря, щоб на території не було цих наметових містечок і скупчення людей, щоб не було на вулиці богослужіння, як і зверталися до греко-католиків, які нас дослухалися і не проводили богослужіння на вулиці”, – розповів Олександр Богомол.

Остаточне рішення щодо московського патріархану на Тернопільщині приймуть сьогодні, 26 серпня, на сесії облради.

“Апелюю до вас. Ви кажете, що не перекладайте з того, що це почалося у Хмельницькій області в треба було так-то зробити. Пояснюю: з Почаєва вони мали також розходитися тими колонами. Ми це заборонили, і поставили єдину умову – виїжджаєте звідти автобусами, машинами, і швидко з області. Якщо вийшло 5 тисяч людей з Хмельниччини, ви розумієте, що зупинити таку навалу людей неможливо. Ми йдемо в сесійну залі і ч думаю, що за 1,5 години ви вже будете знати про прийняте рішення”, – зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, до Почаївської лаври йдуть понад 5 тисяч паломників з УПЦ МП. Їхня кількість та ризик робити хресну ходу, коли Україна воює з росією та є великий ризик терактів, обурює жителів Тернопільщини. Ходу намагалися зупинити в області та не пускали до міст і сіл.