Близько п’яти тисяч паломників йдуть до Свято-Почаївської Успенської лаври (Почаїв), незважаючи на заборону на масові заходи через військові погрози від Російської Федерації.

Про це говорить інтерв’ю начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Володимира Труша на “Радіо Roks”, передає РБК-Україна.

Повідомляється, що багатотисячна хресна хода вийшла з Кам’янця-Подільського (Хмельницька область) і вже знаходиться в Тернопільській області. Деякі міста не пропустили паломників, їм довелося йти полями. Сьогодні влада вперше прокоментувала цей хресний хід.

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“Це ж московський патріархат, там те ж було задіяно багато сил, це одна з провокацій, це як на моє розуміння”, – зазначив Труш.

За його словами, був хороший приклад з греко-католиками в Зарваниці, які влаштували паломництво з мінімальною кількістю людей. А тут під час заборони масових заходів напередодні 24 серпня з Хмельницької області вийшла п’ятитисячна колона.

Володимир Труш підкреслює, що жоден з ієрархів УПЦ Московського патріархату не благословляв хресну ходу.

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“Вчора у нас було багато там різних таких подій, замість того, щоб зосередитися на іншій роботі, ми полями цих 5 тисяч людей виловлювали, вони там полями бігли на прорив, це неконтрольована маса”, – зазначив він і додав, що завтра з цього питання буде рішення Тернопільської обласної ради.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України закликала відмовитися від масових заходів на 24 серпня і поруч стоять дати, оскільки є загроза російських ударів і противник “любить символізм”.