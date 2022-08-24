Цьогоріч попри російсько-українську війну на Тернопільщині не забороняли прихожанам УПЦ МП йти хресним ходом до Почаївської лаври. Попри це жителів області непокоїть таке дійство, тому вони стають на перешкоді учасникам ходи.

Так, у Вишнівецькій громаді паломників намагалися зупинити місцеві жителі, пише “Файне місто“.

Нагадаємо, щороку напередодні свята Успіння Пресвятої Богородиці віряни УПЦ МП традиційно йдуть хресним ходом до Свято-Успенської Почаївської Лаври. У 2022-ому це розпочалося на Яблуневого Спаса – 19 серпня. Зазвичай хід триває близько тижня. Обурення в людей це викликало і в попередні роки, коли українські захисники боронили Батьківщину в зонах АТО й ООС. Однак, цьогоріч, коли росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, коли від рук окупантів загинули тисячі невинних і наразі є багато травмованих та покалічених, ходу фактично не заборонили.

На Тернопільщині люди не пускають паломників

За словами отця Святослава Швеця, у колоні рухають близько 5-6 тисяч осіб. 23 серпня вони наче зупинилися в селі Коханівка.

Хресна хода братчиків руського міра прямує до Вишнівечини. Сьогодні Вишнівчани зупинили, та повернули в зворотній напрямок колону руського міра. Прохання до жителів Вишнівечини зберігати спокій, та бути пильними до того що відбувається навколо нас.

“З надійних джерел відомо, що колона, яка рухалась до Почаївської Лаври та була повернена в зворотній напрямок знаходиться на території Вишнівецької громади с.Коханівка, завтра колона буде формуватися в кількості 5-6 тисяч осіб та продовжувати свою ходу.

Прохання від волонтерів, людей доброї волі, ветеранів АТО, інтелігенції та всіх небайдужих людей, які вболівають за Україну та Українську Церкву, завтра стати в стрій та знову повернути колону. Я вже не називаю її хресною ходою, бо сьогодні переконався, що під Хрестом та іконами йдуть “вовки в овечій шкірі”.

У сусідніх з Тернопільщиною областях вже був скандал через ходу

15 серпня, в Кам’янець-Подільській єпархії, що на Хмельниччині, повідомили, що участь у хресній ході до Почаївської лаври є особистим вибором паломника, а єпархія не може взяти на себе відповідальність за організацію паломницької подорожі у зв’язку з воєнним станом. Про це йдеться у Зверненні митрополита Кам’янець-Подільського та Городоцького Феодора.

На Вінниччині будь-які публічні заходи заборонила влада, зокрема й проведення хресної ходи до Почаївської Успенської лаври. На Буковині очільник ОВА також наклав табу на релігійні хресні ходи. На Волині УПЦ МП також скасувала хресний хід до Почаєва.

Як писав сайт “Vsim.ua“, 19 серпня, із центру Кам’янця таки вирушила хресна хода. Серед іншої символіки учасники дійства несли палицю з різнокольоровими стрічками, в яких помітили російський триколор. Про це повідомляє нардеп Володимир Ар’єв. Він виставив фото з цього заходу і закликав СБУ розібратись із подібними заходами моспатріархату під час воєнного стану.

“Стилізований триколор позавчора на Хмельниччині. Думаєте неможливо? Подивіться на фото. Це «крьостний ход» російської церкви в центрі Кам‘янця-Подільського і його учасники несуть якусь палицю зі стрічками в кольорах українського прапора і рашистського триколора поруч!” — зазначає в дописі Ар’єв.

На фото видно, що захід супроводжують поліцейські. Вони здалека споглядають за дійством.

Згодом очільник обласної військової адміністрації Сергій Гамалій прокоментував ситуацію зранку в понеділок, 22 серпня.

“Будь-який натяк на триколор під час війни в Україні вважаю державною зрадою, незалежно від того, хто його використовує. Наші правоохоронці правильно реагують на будь-які прояви колабораціонізму. І цей випадок не був би виключенням. Але триколору під час ходи не було, це стрічки — в тому числі з надрукованими на них молитвами”, — зазначив Гамалій.

Він також додав, що Хмельниччина є лідером з переходу релігійних громад з колишнього московського патріархату до ПЦУ та у незалежні православні громади.

Чи завершиться хресна хода у Почаєві?

Тернопільська обласна рада звернулася до поліції із закликом вжити усіх необхідних вичерпних заходів реагування для унеможливлення масових зібрань, які організовуються прихильниками московського патріархату.

“Попри введення на всій території України воєнного стану та загрозу масових ракетних обстрілів прибічники московського патріархату вирушили 19 серпня хресним ходом з міста Кам’янця-Подільського, що на Хмельниччині у Свято-Успенську Почаївську Лавру, що на Тернопільщині.

Вказана подія не лише спричиняє напруження у суспільстві, але й може призвести до можливих диверсій прихильників «хресної ходи».

У зв’язку з цим, та враховуючи, що в період дії правового режиму воєнного стану заборонено проведення масових заходів, звертаюся до правоохоронних органів, вжити усіх необхідних вичерпних заходів реагування для унеможливлення масових зібрань, які організовуються прихильниками московського патріархату!”, – йдеться у повідомленні голови Тернопільської облради.