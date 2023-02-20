Коли мова йде про моду, жіноча сумка – це майже чарівний аксесуар. Вона може вмістити в себе всі різноманітні предмети і надає будь-якому образу стильного вигляду. Якщо ви шукаєте ідеальний аксесуар для завершення вашого образу, сумка жіноча в Інтертоп вже чекає на вас.

Типи стильних сумок

Коли справа доходить до сумок, існує безліч різних типів. Ось деякі з них найпопулярніші:

тоут – класичний повсякденний варіант. Це містка прямокутна сумка з короткими ручками, яка чудово виглядає на прогулянці, в офісі або на діловій зустрічі;

клатч – ці невеликі сумки без ручок або ремінців ідеально підходять для вечірок, походів в театр або на офіційну зустріч;

hobo – цю модель можна впізнати за формою півмісяця та ремінцем середньої довжини. Часто використовується для створення ретро-образу, бохо або етнічного вбрання;

планшет – ця пласка прямокутна сумка ідеально підходить для гаджетів, паперів та книг. Її зручно брати з собою до школи чи університету;

сумка-мішок (баул) – об’ємна, містка сумка з круглою основою та зав’язками зверху. Зазвичай має одне основне відділення, але може мати зовнішні або внутрішні кишені для дрібничок;

ридикюль – цей невеликий аксесуар із замком-поцілунком часто зустрічається в ретро-вбранні. Його виготовляють зі шкіри або щільної тканини;

сумка-шоппер – це велика (формату А4 і більше) прямокутна сумка з міцними короткими ручками. Зазвичай виготовляється з бавовни та прикрашається різноманітними принтами;

сумка-бананка – це невелика сумка, яку носять через плече і яка має форму банана. Вона щільно прилягає до тіла і підходить як для спортивного, так і для повсякденного стилю.

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