Тернополянка забула у маршрутці сумку з грошима

Днями на лінію 102 зателефонувала жінка і повідомила, що через власну необережність залишила в маршрутному транспортному засобі сумку із грошима, документами та мобільним телефоном.

Патрульні Ілля Старченко та Оксана Воробій, не гаючи часу, провели необхідні дії для встановлення місце перебування автобуса. Поліціянти оперативно розшукали транспортний засіб та загублену річ. Відтак передали сумку із речами заявниці.

Жінка щиро подякувала інспекторам за допомогу та висловила подяку на лінію 102.

“Якщо ви знайшли загублені документи, речі або втратили їх — повідомляйте в поліцію“, – нагадують патрульні.