Студенти Тернопільського національного медичного університету ім. І.Горбачевського найкраще склали міжнародний іспит з основ медицини (IFOM).

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Далі за результатами ідуть Національний медичний університет імені О.О. Богомольця та Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.

Як зазначають у міністерстві, студенти-медики складали іспит вперше як частину Єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

Складала тест і перевіряла результати найавторитетніша у світі міжнародна атестаційна агенція – Національна рада медичних екзаменаторів (NMBE, США). За оцінками NBME, середній відсоток правильних відповідей українських студентів 3 курсу – 30,24%. Це значно краще, ніж показники моніторингового дослідження, який проходили студенти 4 курсу в рамках міжнародного дослідження якості вищої освіти у березні цього року.

“Цим іспитом ми фактично розпочали нову еру в медичній освіті в Україні. Одночасно це кінець епохи продажу дипломів лікаря. У цьому абсолютно чітко переконались і студенти, і викладачі, і керівники медичних ЗВО. Загальна оцінка складання іспиту невтішна: іспит студенти склали, але стара система медичної освіти його провалила. Це доводить безпрецедентний спротив і саботаж, якого не було за жодного іншого іспиту до цього”, – сказав Олександр Лінчевський, заступник міністра охорони здоров’я України. – “Ми захищатимемо порядних і чесних студентів, які прийшли і здали іспит попри дезінформацію та заклики до саботажу”.

Загалом IFOM склали 10 099 студентів. Із 2783 студентів, що не з’явились на іспит, 45 надали докази поважних причин.

Нагадаємо, що більше 80% українців підтримують ідею строгих правил атестації майбутніх лікарів. Адже саме кваліфікація лікаря – ключовий фактор, що впливає в цілому на якість надання медичної допомоги.

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