Відійшов у вічність депутат Тернопільської обласної ради Юрій Дзюбан.

Про втрату повідомляють у соцмережах.

“На жаль, у засвіти пішов Дзюбан Юрій Іванович.

Дуже світла, добра та щира людина, з яким було приємно працювати.

Вічна пам‘ять та царство небесне!”, – повідомив Віктор Овчарук.

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“Не стало нашого товариша і друга, депутата Тернопільської обласної ради минулого скликання, члена фракції Радикальної партії Олега Ляшка Юрія Дзюбана..

Страшний вірус здолав його..

Спочивайте з миром, Юрію Івановичу. Ви завжди залишатиметися для нас авторитеною, патріотичною, виваженою і порядною людиною, яка постійно відстоювала інтереси своєї громади, району та області, що виливалось у надзвичайну повагу та любов від простих людей та колег.

Щиро співчуваю рідним та близьким з важкою втратою…”, – написав Богдан Яциковський.

Нагадаємо, вчора відійшов у засвіти колишній міський голова Тернополя Богдан Левків.