Старовинний “Часослов” з Почаївської лаври, який намагалися вивезти закордон, передали бібліотеці. ФОТО

Співробітники СБУ передали до Львівської національної наукової бібліотека раритетний стародрук.

Фондове зібрання Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника поповнилося новим цінним експонатом – рідкісним примірником книги «Часослов (Молитвослов)», виданим в Успенській Лаврі Почаєва у 1861 році.

Раритетний стародрук у вересні 2019 року двоє мешканців Тернопільщини намагалися вивести у Польщу, для подальшої реалізації книги іноземним колекціонерам. Зловмисники планували переправити «Часослов» контрабандним способом, приховавши його від митного контролю у особистих речах.

Вивезенню фоліанта за кордон своєчасно запобігли оперативники СБУ, які вилучили його у тернополянина на пункті пропуску «Шегині».

«Часослов» надруковано старослов’янською мовою у 1861 році друкарнею Успенської Лаври Почаєва. Книга містить 329 аркушів тексту у шкіряній палітурці. Тест видання прикрашений гравюрами. За висновками експертів воно є цінним зразком книгодрукарського мистецтва.

Суд визнав обох махінаторів винними у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 201 Кримінального кодексу України. Ініціатора оборудки засуджено до п’яти років позбавлення волі із звільненням від відбування покарання з випробуванням. Вилучений же у контрабандистів стародрук слідчі УСБУ в Тернопільській області спільно з працівниками Тернопільської обласної прокуратури передали на зберігання до Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника.