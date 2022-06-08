До 30 червня у Тернополі триватиме громадське обговорення щодо перейменувань 13-ти вулиць у місті, що мають радянське або російське походження. Однією з вулиць на перейменування є вулиця Макаренка, яку пропонують перейменувати на вулицю активної громадської діячки Іванни Блажкевич.

Чому перейменовують вулицю Макаренка?

Макаренко Антон Семенович – радянський педагог, російський письменник, один із засновників системи колективного дитячо-підліткового виховання. Відомий як український соціальний педагог, методика виховання в колективі та теорія сімейного виховання якого, розроблені в 1920-ті роки в Україні, є предметом досліджень науковців. Народився – 13 березня 1888 р., Білопілля, нині Сумська область. Помер – 1 квітня 1939 р., у Голіцино, Росія. У 1928 році Макаренка, попри всі виховні, навчальні та господарські успіхи, знімають із поста зав. Колонії ім. Горького (у якій швидко і жорстко насаджуються звичайні радянські порядки), а від арешту його рятує лише перехід у систему НКВС.

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На честь кого пропонують перейменувати цю вулицю?

На честь Іванни Блажкевич, народилася 9 жовтня 1886 року в с. Денисові Козівського району. Закінчила екстерном Львівську учительську семінарію 1920 р. Тривалий період працювала вчителькою і вихователькою дитячих садків у галицьких селах, вела активну громадську роботу серед жінок і молоді. 1938 року була важко пацифікована польськими шовіністами. У вересні 1939 року обиралась депутатом Народних Зборів Західної України. В 1941 — 43 рр. була директором с/г школи Виступала в різних жанрах дитячої літератури: поезії, драматургії. Вийшли з друку її збірки «Подоляночка», «Прилетів лелека», «Чи є в світі щось світліше», «Прилетіла ластівочка». Збирала пісні, афоризми, етнографічні матеріали. Була ініціатором створення Денисівського краєзнавчого музею. Померла 2 березня 1977 року в с. Денисові.

Де можна підтримати перейменування або залишити коментар?

Залишити коментар щодо перейменування вулиці можуть повнолітні громадяни України, зареєстровані на території Тернопільської міської територіальної громади, двома способами: