Через ракетні удари по сусідній області Тернопільщина 10 жовтня декілька годин залишалася без світла та води.

Приблизно дві години дві третини населених пунктів регіону були знеструмлені. Та станом на 15.00 подачу світла та води відновили. Про це на брифінгу повідомив Володимир Труш.

– Наша область живилася найбільше електроенергією від Бурштинської ТЕС, по якій завдано сьогодні ударів, які призупинили її роботу, – заважив Володимир Труш. – Ми переключилися на інші джерела. Це не вплинуло на життєдіяльність області. Можливо будуть ще подібні відключення, тому прошу всіх віднестися до них з розумінням.

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Не треба панікувати з приводу лікувальних закладів. Вони всі давно забезпечені альтернативними джерелами енергії. І вони автоматично перейшли на генератори або додаткові елементи живлення, які спрацювали одразу.

Під час повітряних тривог може бути відключення мобільного зв’язку, адже вишки працюють на генераторах. Ми зв’язалися зі всіма операторам зв’язку і надали їм відповідні вказівки, також надаємо їм допомогу щодо безперебійного живлення цих станцій. Тому зв’язок буде, світло буде, вода буде, тепло буде.

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