Ворог продовжує випускати ракети по Україні.

Про це повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

“Маємо повідомлення про нові запуски ворожих ракет. Наполегливо прошу, перебувайте в укриттях. Батьки – подбайте про дітей. Навчальний процес не розпочинався, діти повинні бути біля вас. Також прошу уникати місць критичної та транспортної інфраструктури. Тримаймось!”, – написав він.

Нагадаємо, сьогодні вранці окупанти здійснили масований ракетний обстріл України. Зокрема, удар було здійснено по Києву. Внаслідок вибухів загинули восьмеро людей. Кілька десятків поранено.

По всій країні досі триває повітряна тривога.