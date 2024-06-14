Ракети і “Шахеди”: вночі ворог знову масовано атакував Україну

Сили протиповітряної оборони 14 червня збили сім російських крилатих ракет Х-101/Х-555 та 17 ударних безпілотників типу Shahed-131/136.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

За його словами, вночі 14 червня російські загарбники завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети різних типів та ударні БПЛА типу Shahed.

Усього ворог використав 31 засіб повітряного нападу – 14 ракет повітряного, наземного базування і 17 ударних БпЛА, а саме:

10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область);

три балістичні ракети “Іскандер-М” (пуски з тимчасово окупованого Криму і Краснодарського краю);

одну аеробалістичну ракету Х-47М2 “Кинджал” (із повітряного простору Тамбовської області);

17 ударних дронів типу Shahed-131/136 (район пусків Єйськ).

До відбиття повітряного нападу були залучені винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збиті 24 повітряні цілі: